Sağlık Bakanlığının hazırladığı "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ" yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ metninde doğrudan tek bir maktu zam oranı yer almasa da döviz kuru değişimlerinin ilaç fiyatlarına başvurusuz ve otomatik yansıtılacağı yeni bir mekanizma kuruldu. Bu doğrultudaki dönemsel Euro kuru güncellemeleri, ilaç fiyatlarında otomatik artışların yolunu açıyor. Güncel euro kuru 55.92 lirada bulunuyor.

OTOMATİK KUR GÜNCELLEMESİ ETİKETLERE YANSIYACAK

Yeni sistemde ilaç fiyatlarının belirlenmesinde Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan referans ülkeler olarak kabul ediliyor. Gerçek kaynak fiyat hesaplamasında Euro esas alınırken, dönemsel Euro değerinde yaşanacak değişiklikler doğrultusunda hesaplanan ürün fiyatları ve maliyet kartı bedelleri, firmaların ek bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın güncellenecek. Bu durum, Euro değerindeki yükselişlerin doğrudan ilaç fiyat artışlarına dönüşmesini sağlayacak.

EŞDEĞER VE REFERANS İLAÇLARDA UCUZLAMA KADEMELİ OLACAK

Düzenleme kapsamında fiyat korumalı ürünlerde kaynak fiyat, mihenk kaynak fiyatın yüzde 80’i olarak uygulanacak. Fiyat korumalı olmayan referans ilaçlarda ise piyasada eşdeğerinin olup olmamasına göre yüzde 100 veya yüzde 60 oranları geçerli olacak.

İlk eşdeğer ürünlerde uygulanan yüzde 60’lık oran zamana yayılacak. Buna göre ilk yıl yüzde 80, ikinci yıl yüzde 75 ve üçüncü yıl yüzde 70 oranı esas alınacak. Yerli eşdeğer ilaçların pazar payına bağlı olarak bu oranların daha yüksek seviyelerde tutulabilmesine de imkân tanınacak.

Orijinal bir ilacın muadili çıktığında fiyatı hemen yüzde 60’a düşürülmeyip 3 yıla yayılacak (%80, %75, %70). Bu durum, muadil ürün çıktığında ilacın hızlıca ucuzlamasını engellemiş olacak.

FİYAT LİSTESİ HER HAFTA GÜNCELLENECEK

İlaç fiyat listelerinin açıklanma ve yürürlük takvimi de değişti. Yeni düzenlemeyle ilaç fiyat listesi her hafta cuma günü ilan edilecek ve takip eden ilk salı günü yürürlüğe girecek. Üç yıl boyunca Türkiye piyasasında yer almayan ilaçlar ise her yıl ocak ayında ilan edilecek; firmalardan itiraz veya açıklama gelmediği takdirde şubat ayında listeden tamamen çıkarılacak.