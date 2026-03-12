Bugün tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile ilaç fiyatlarının satışında referans alınan euro kuru artırıldı.

İki aşamalı olarak uygulanacak düzenleme ile ilaç satışında dikkate alınacak euro kuru yüzde 14,92 zamlanacak. Artışın yüzde 6,08'lik bölümü mart ayında, yüzde 8,33'lük kısmı ise nisan ayında yürürlüğe alınacak.

İLAÇ FİYATLARI ZAMLANACAK

Euro kurundaki artışla birlikte çoğunluğu yurt dışından getirilen ilaçlara da zam yapılacak.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada ilaç avro kurunun reel kurun yaklaşık yarısı seviyesinde kaldığını vurguladı. Açıklamada, “Reel kur 51 TL’nin üzerindedir. İlaç avrosu gerçek avronun yarısı kadardır. Bu nedenle yerli üretici hammadde temin etmekte zorlanmakta, ithal ilaçlar Türkiye pazarından çekilmekte, tedarik zinciri giderek zayıflamaktadır. Bu tablo sürdürülebilir değildir” denildi. Sendika, “Bulunamayan ilaç en pahalı ilaçtır” diyerek devletin görevinin vatandaşlara eczane navigasyonu sağlamak değil, ilaçların raflara geri dönmesini sağlayacak ekonomik düzenlemeleri yapmak olduğunu vurguladı.