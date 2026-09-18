İlaç kutularında son dönemde basılı Kullanma Talimatı’nın (prospektüs) yer almaması, elektronik sisteme geçiş sürecini gündeme getirdi. Manisa Eczacı Odası, uygulamayla ilgili vatandaşların ve eczacıların merak ettiği noktalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

İSTİSNA ÜRÜNLER DIŞINDA

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından 6 Aralık 2024 tarihinde yayımlanan düzenleme kapsamında, istisna tutulan ürünler dışında ilaçlarda Elektronik Kullanma Talimatı (e-KT) uygulamasına kademeli olarak geçildi.

1 OCAK 2027'DE ZORUNLU HALE GELECEK

Düzenlemeye göre 1 Ocak 2027 itibarıyla e-KT kullanımı zorunlu olacak. Basılı Kullanma Talimatı ise isteyenler için sunulmaya devam edebilecek.

EKSİKLİK ANLAMINA GELMEYECEK

Bu süreçte bazı ilaç kutularında basılı prospektüs bulunmaması, doğrudan ambalaj eksikliği anlamına gelmeyecek. Kullanma Talimatı’na elektronik ortamda erişilebilmesi yeterli olacak.

QR KODLA TELEFONDAN OKUTULABİLECEK

Elektronik Kullanma Talimatı’na ulaşmak için ilaç kutusunun dış ambalajında yer alan karekodun (QR kod) telefon veya tablet kamerasıyla okutulması yeterli olacak.

Karekod üzerinden ilaca ait Kullanma Talimatı’na elektronik olarak erişilebilecek.

Ancak kutuda basılı Kullanma Talimatı bulunmuyor ve QR kod aracılığıyla e-KT’ye de ulaşılamıyorsa, ilacı temin eden kişilerin ilgili ilaç firmasıyla iletişime geçmesi gerekecek.

Elektronik sisteme geçişle birlikte ilaçların kullanım bilgilerine dijital ortamdan erişimin yaygınlaştırılması hedefleniyor.