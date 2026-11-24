Küresel ilaç endüstrisinde dengeleri değiştirecek dev bir satın alma hamlesi geldi. Fransız ilaç üreticisi Sanofi, biyofarmasötik alanında faaliyet gösteren Insmed şirketini yaklaşık 41 milyar dolar (37,6 milyar euro) bedelle satın alacağını resmen açıkladı. Şirketin orta ve uzun vadeli büyüme vizyonunun kritik bir parçası olarak konumlandırılan bu anlaşma, sektördeki son dönemlerin en büyük birleşmelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

FİNANSMAN YAPISI VE HİSSE BAŞINA ÖDEME DETAYLARI

Sanofi tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre, satın alma süreci Insmed hissedarlarına hisse başına 175 dolar nakit ödeme yapılması esasına dayanıyor. Dev bütçeli bu operasyonun finansmanında ise şirketin mevcut nakit rezervleri ile dış borçlanma kaynaklarının karma bir yapıda kullanılacağı belirtildi.

2027'DE TAMAMLANACAK, 2028'DE KAZANCA DÖNÜŞECEK

Yasal onay süreçlerinin ardından satın alma işleminin 2027 yılının ilk altı aylık döneminde resmen sonuçlanması bekleniyor. Sanofi yönetimi, Insmed’in bünyeye katılmasının şirketin büyüme ivmesini yukarı taşıyacağını ve 2028 yılı sonuna gelindiğinde hisse başına düşen kâr payına doğrudan pozitif katkı sunacağını öngörüyor.

2026 HEDEFLERİ VE YENİ YATIRIM KAPASİTESİ KORUNUYOR

Dev satın alma kararına rağmen Sanofi’nin kısa vadeli finansal projeksiyonlarında herhangi bir revizyona gidilmedi. Yapılan açıklamada, planlanan devralma sürecinin şirketin 2026 yılı finansal beklentileri üzerinde olumsuz bir etki yaratmayacağı vurgulandı. Ayrıca Sanofi, bu büyük harcamaya rağmen erken aşama iş geliştirme projeleri ile yeni birleşme ve satın alma fırsatlarını değerlendirecek güçlü finansal esnekliğini koruduğunun altını çizdi.