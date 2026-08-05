Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Hasanefendi-Ramazan Paşa Mahallesi 1908 Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın son katındaki dairede banyodan gelen kötü koku üzerine ev sahibi tarafından böcek ilaçlaması yapılırken henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. ÇAMAŞIR MAKİNESİ ALEV ALDI Çamaşır makinesinin alev aldığı öğrenilirken, ev sahibi Seher Özcan ve oğlunun misafirliğe gelen arkadaşı İsmail Berat Karataş yaralandı. HASTANEYE KALDIRILDI İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ Seher Özcan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yanan çamaşır makinesi ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Evde hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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