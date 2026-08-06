Çanakkale'nin Barbaros Mahallesi'nde yaşayan Uğun Çanlı, dün akşam evine geldiğinde eşi Sevda ve 9 yaşındaki oğlu Yusuf Talha'nın baygın halde olduğunu fark etti. Çanlı, eşini ve oğlunu kendi aracılığıyla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından anne ve çocuk, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan ilk kontrollerde, her iki kişide de zehirlenme bulgusu belirlendi.

Yusuf Talha'nın sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine, çocuğun İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne hava ambulansıyla sevk edilmesine karar verildi. Çocuk, hastaneye ulaştığında hayatını kaybetti. Annesi Sevda'nın tedavisi ise yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

Olayın ardından Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, ilaçlama yapılan evin sahibi ile ilgili firma görevlisi gözaltına alındı.