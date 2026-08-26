Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Yavuz Köktaş, sosyal medya hesabı X üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Köktaş, paylaşımında geçmişte Türkiye'nin İslam devleti olmamasına rağmen bir İslam ülkesi olduğu kanaatini taşıdığını belirtti. Ancak Rize sokaklarındaki gözlemlerinin ardından bu düşüncesinin değiştiğini aktaran Köktaş, 'gavur ülkesi' ifadesini kullandı.

'GAVUR ÜLKESİ KANAATİ BENDE PERÇİNLEŞİYOR'

Köktaş'ın Rize'ye yönelik eleştirileri şöyle:

"Eskiden Türkiye'nin İslam devleti olmasa da İslam ülkesi olduğu kanaatini taşıyordum. Bugün gördüğüm Rize sokaklarından sonra buranın İslam ülkesi değil gavur ülkesi olduğu kanaati bende perçinleşiyor. Amerika neyse Türkiye de o.... Minarelerden ezan okunması işi değiştirmiyor."

'O ZAMAN AMERİKA'YA GİT'

İlahiyat profesörünün paylaşımının altına çok sayıda sosyal medya kullanıcısından itiraz da geldi:

- Hocam, İslam ülkesi olmak, sokakta görülen kıyafetlerle veya minarelerden yükselen ezanla ölçülemez. Ama birkaç sokak görüntüsünden hareketle bir ülkeye 'gavur ülkesi' demek de ciddi bir ölçü değildir. Böyle bir genelleme ve ABD benzetmesi bir akademisyene hiç yakışmaz.

- Sevgili Yavuz hocam, Rize'de gördükleriniz sizi üzmüş olabilir. Ama yine de Türkiye İslam ülkesidir. Üzüntülerimizi muhakkak paylaşalım fakat bardağın dolu tarafını da görelim.

- Son nefesinizde daha kendinizin imanı için dahi garanti veremeyecekken bir memleketi toptan tekfir etme (gavur diyerek) yetkisini hangi merci verdi size? Bir Müslümana kafir demenin hükmü tecdid-i nikah ve tecdid-i iman gerektirir. Hatırlatayım.

- Hocam, bu ülkede her gün adaletsizliğin, hak gasplarının sayısız örneği yaşanıyorken İslam ülkesi mi yoksa gavur ülkesi mi olduğuna kanaatine varmak için sokaklardaki çıplaklık seviyesini mi görmeniz gerekiyordu? Veya bugün sokaklarda o olumsuzlukları görmeseydiniz!

- Sui misal emsal teşkil etmez, her yerde olabilir böyle olaylar. İslam'ın ne olduğunu bilmiyorsun konuşuyorsun! İslâm'da insanları ayırmak yoktur gavur diye bir kelime yoktur! Madem ki Amerika neyse Türkiye de o ne duruyorsun git o zaman Amerika'ya !

- Bu kanaate varmak için katledilen adaleti, emanete hıyaneti, liyakatsiz hizmeti, helâl olmayan serveti, hikmet, nezaket, hak ve hakikatten uzak milleti görmedin de İslam'ı Rize’de giyim kuşam üzerinden aradıysanız, zaten aradığınız özde İslam değil sözde Müslüman kisvesi görmekmiş!

YAVUZ KÖKTAŞ KİMDİR?

Prof. Dr. Yavuz Köktaş, 1969 yılında Trabzon’un Of ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra yükseköğrenimine Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde başladı ve 1993 yılında buradan mezun oldu.

Akademik kariyerine yön veren lisansüstü eğitim çalışmalarına aynı üniversitede devam eden Köktaş, 1996 yılında Tefsir ana bilim dalında yüksek lisans derecesini aldı. Ardından Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hadis Bilim Dalı’nda doktora eğitimine başladı. 1999 yılında "Metin Tahlili Açısından Fethu'l-bârî ve Umdetu'l-kârî'nin Mukayesesi" başlıklı teziyle doktor unvanını kazandı.

Köktaş, 2000 yılında Yardımcı Doçent, 2005 yılında Doçent ve 2010 yılında Profesör unvanlarını aldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize İlahiyat Fakültesi'nin (şu anki adıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) kurucu kadrolarında ve yönetim kademelerinde aktif görevler üstlendi. Halen bu fakültede Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak akademik çalışmalarını sürdürmektedir.