Cengiz KARAGÖZ

İstanbul Üsküdar Devlet Hastanesi yerleşkesinin bahçesinde ağaçların kesildiği ortaya çıktı. Ağaç kıyımı, yeni yapılaşma hazırlıklarının ilk adımı olarak değerlendirildi.

Bölgede yaşayan yurttaşların şikâyeti üzerine yapılan incelemede alanın Hazine mülkiyetinde bulunduğu, taşınmazın Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı tarafından kız öğrenci yurdu yapılması amacıyla tahsis edildiği öne sürüldü. Ağaç kesimi için gerekli izinlerin ise Orman Genel Müdürlüğü tarafından verildiği bildirildi.

YENİ İMAR PLANI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 12 Mart’ta hazırlanan yeni imar planının, aynı parselde farklı kullanım senaryolarını mümkün kıldığı anlaşıldı. Plan kapsamında hastane yerleşkesinin yeniden düzenlenmesi ve 250 yataklı şehir hastanesi yapılması öngörülürken, alanın belirli bölümlerinde yurt ya da sosyal tesis gibi kullanımların önü açıldı.

Ağaç kesim çalışmaları gizli gizli sürdürülüyor.

FARKLI KULLANIM

Yeni planlara göre; Altunizade Mahallesi sınırları içinde yer alan 50 bin 810 metrekarelik alanın 44 bin 901 metrekarelik bölümü “Sağlık alanı” olarak tanımlandı. Alanın 4 bin 400 metrekarelik bölümünün ise “Sosyal tesis alanı” olarak ayrıldı. Ağaç kesimiyle başlayan süreç bölgede yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Konuya ilişkin ulaştığımız hastane ve üniversite yetkilileri ise sorularımızı yanıtsız bıraktı.