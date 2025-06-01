Diyarbakır’da yaşayan Hafize Sena Düzgün (20), Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2’nci sınıfta okuyordu. Sosyal medyada “İsra” ismiyle yaptığı paylaşımlarla tanınan Sena’nın ölümü gündeme bomba gibi düştü. Genç kadın, üniversitenin Onkoloji Hastanesi bahçesindeki bir ağaçta asılı bulundu.

Daha önce de üniversitede intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıkan Hafize Sena Düzgün’ün, öğretim görevlisi A.A. ile yasak ilişki yaşadığı ve terk edildiği öne sürüldü.

'ÇIĞLIKLARINI KİMSE DUYMADI'

Evlilik vaadiyle kandırıldığı iddia edilen talihsiz kızın geride bıraktığı notta, “A., benim mezarıma gelmesin” ifadeleri dikkat çekti. Sena’nın hesabından yaptığı son paylaşımına ise “Bir ölünün hatıra defteri” notunu düştüğü görüldü.

Sosyal medyadan seslenen arkadaşları, “Sena intihara sürüklenirken onun çığlığını kimse duymadı. Bu konunun her yönüyle araştırılmasını istiyoruz” diyerek “Sena için adalet” çağrısı yaptı.