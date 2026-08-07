İkinci el otomobil pazarında dayanıklılığı, yakıt ekonomisi ve düşük bakım masraflarıyla öne çıkan modeller, alıcıların ilk tercihleri arasında yer almaya devam ediyor. Son değerlendirmelere göre Türkiye'de sürücüler tarafından en fazla tercih edilen, güvenilirliğiyle öne çıkan ve ikinci elde hızlı alıcı bulan motor seçenekleri belli oldu. Özellikle uzun ömürlü motorlara sahip araçlar listenin üst sıralarında kendine yer buldu. Araç satın almayı planlayanlar için yol gösterici nitelik taşıyan sıralamada, yıllardır performansı ve ekonomik kullanımıyla dikkat çeken modeller öne çıktı. İkinci elde en hızlı alıcı bulan 20 otomobil Nissan Qashqai 1.5 dCi

Chevrolet Cruze 1.6 (LPG'li)

Hyundai i20 1.4 MPI

Skoda Octavia 1.6 TDI

Volkswagen Passat 1.6 TDI (B8)

Seat Ibiza 1.4 Atmosferik

Dacia Duster 1.5 dCi

Ford Focus 1.6 TDCi

Peugeot 206 1.4

Opel Corsa D 1.3 CDTI

Fiat Linea 1.3 Multijet

Renault Megane 4 1.5 dCi

Volkswagen Golf 1.6 TDI

Hyundai Getz 1.5 CRDi

Ford Fiesta 1.4 TDCi

Volkswagen Polo 1.4 TDI / 1.2 TSI

Renault Clio 1.5 dCi

Honda Civic 1.6 i-VTEC

Toyota Corolla 1.6 Atmosferik

Fiat Egea 1.3 Multijet

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