İkinci el otomobil pazarında dayanıklılığı, yakıt ekonomisi ve düşük bakım masraflarıyla öne çıkan modeller, alıcıların ilk tercihleri arasında yer almaya devam ediyor.
Son değerlendirmelere göre Türkiye'de sürücüler tarafından en fazla tercih edilen, güvenilirliğiyle öne çıkan ve ikinci elde hızlı alıcı bulan motor seçenekleri belli oldu. Özellikle uzun ömürlü motorlara sahip araçlar listenin üst sıralarında kendine yer buldu.
Araç satın almayı planlayanlar için yol gösterici nitelik taşıyan sıralamada, yıllardır performansı ve ekonomik kullanımıyla dikkat çeken modeller öne çıktı.
İkinci elde en hızlı alıcı bulan 20 otomobil
Nissan Qashqai 1.5 dCi
Chevrolet Cruze 1.6 (LPG'li)
Hyundai i20 1.4 MPI
Skoda Octavia 1.6 TDI
Volkswagen Passat 1.6 TDI (B8)
Seat Ibiza 1.4 Atmosferik
Dacia Duster 1.5 dCi
Ford Focus 1.6 TDCi
Peugeot 206 1.4
Opel Corsa D 1.3 CDTI
Fiat Linea 1.3 Multijet
Renault Megane 4 1.5 dCi
Volkswagen Golf 1.6 TDI
Hyundai Getz 1.5 CRDi
Ford Fiesta 1.4 TDCi
Volkswagen Polo 1.4 TDI / 1.2 TSI
Renault Clio 1.5 dCi
Honda Civic 1.6 i-VTEC
Toyota Corolla 1.6 Atmosferik
Fiat Egea 1.3 Multijet