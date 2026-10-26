Bir emlak ilanında dairenin satış fiyatı olarak sunulan 2 milyon TL'nin yalnızca peşinat olduğu ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, yanıltıcı ilanı yayımlayan işletmeye 28 bin 620 TL idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Kaplan, sosyal medya hesabında bir vatandaşın şikâyet paylaşımını alıntılayarak incelemenin sonucunu açıkladı. İlanın, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Sektörel Ticaret ve Taşınır Rehni Dairesince incelendiğini belirtti.

Kaplan, ilandaki fiyat ile vatandaşa verilen bilgi arasındaki farkı şöyle anlattı: "İlanda bir dairenin fiyatı 2 milyon TL olarak belirtiliyor, ancak vatandaşımız aradığında bu rakamın dairenin satış fiyatı değil, yalnızca peşinat olduğu söyleniyor."

BENZER İLANLARA DA CEZA UYGULANDI

Kaplan, bölgede benzer biçimde yanıltıcı bilgi veren çok sayıda ilan sahibine de ceza uygulandığını, incelemelerin ve idari yaptırımların sürdüğünü belirtti.

İlan fiyatlarının tüketiciyi yanıltmak için kullanılamayacağını vurgulayan Kaplan, "Vatandaşımızı gerçeği yansıtmayan bilgilerle peşinden koşturmak, zamanını ve emeğini boşa harcamak kabul edilemez" dedi. Kaplan, Bakanlığın tüketici haklarını korumak ve yanıltıcı ilanlara karşı mevzuatı uygulamak için çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.