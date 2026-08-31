Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında, 31 Ağustos 2026 günü saat 15.11 sıralarında Kapıkule Gümrük Sahası’nda dikkat çeken bir olay yaşandı.

Bulgaristan’a çıkış yapmak üzere gümrük sahasına gelen bir tırda, ekipler tarafından arama ve kontrol gerçekleştirildi. Kontroller sırasında tırın dorsesinin altında gizlenmiş iki kişi tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, dorsenin altında bulunan kişilerin Türk vatandaşı Arif Kocabıyık ile İran vatandaşı Shayan Peiman Samadi olduğu belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Sorgulama sırasında Arif Kocabıyık hakkında Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, Türk Ceza Kanunu’nun 299/1. maddesinde düzenlenen “Cumhurbaşkanına hakaret” suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu tespit edildi.

Kocabıyık’ın, hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağına rağmen Bulgaristan’a geçmek istediği ve bu amaçla tırın dorsesinin altına gizlendiği belirlendi.

Olayın tespit edilmesinin ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlemler başlatıldı.

Arif Kocabıyık ile tır sürücüsü Muhterem Altıntaş gözaltına alındı. İran vatandaşı Shayan Peiman Samadi hakkında ise işlemlerin sürdüğü bildirildi.