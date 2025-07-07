Geçen hafta Etiler'de görüntülenen İlayda Akdoğan ile Berk Atan aşk sorularına "Arkadaşlar, sadece arkadaşız" yanıtını vermişti.

İki oyuncu, önceki gece de Bebek bir otele girerken görüntülendi. Akdoğan ile Atan'a sunucu Ece Erken'in eski eşi Serkan Uçar ve iki kız arkadaşı da daha eşlik etti.

Berk Atan ve Serkan Uçar muhabirleri görünce hızlıca oetlin içindeki mekana girdi. Arkada kalan İlayda Akdoğan da aşk sorularını yanıtsız bırakarak içeri girdi.

İkilinin bir haftada iki kez görüntülenmesi aşk iddialarını güçlendirdi.