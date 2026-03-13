Ünlü oyuncu İlayda Alişan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini güldürdü. Uzun süredir Oğulcan Engin ile aşk yaşayan Alişan, Engin’in yakın arkadaşı Mustafa Aksakallı ile olan dostluğuna esprili bir gönderme yaptı.

İLAYDA ALİŞAN'DAN KUMA PAYLAŞIMI

Alişan, Oğulcan Engin ve Mustafa Aksakallı’nın birlikte olduğu bir kareyi paylaşarak fotoğrafa “kuma” notunu düştü. Oyuncunun bu esprili paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçilerden de çok sayıda yorum geldi.

Magazin dünyasında yakın dostluklarıyla bilinen Oğulcan Engin ve Mustafa Aksakallı ikilisi, Alişan’ın yaptığı bu esprili göndermeyle yeniden konuşulmaya başladı. Sosyal medya kullanıcıları ise oyuncunun “kuma” esprisini oldukça eğlenceli buldu.