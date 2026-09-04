“Seversin”, “Masumiyet” ve “Ateş Kuşları” gibi dizilerle tanınan İlayda Alişan, bir süredir Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor. Çift, Engin’in doğum günü için Madrid’de çıktıkları tatilde romantik anlarını takipçileriyle paylaşırken Alişan’ın sevgilisine hazırladığı kutlamalar da öne çıktı.