“Seversin”, “Masumiyet” ve “Ateş Kuşları” gibi dizilerle tanınan İlayda Alişan, bir süredir Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor. Çift, Engin’in doğum günü için Madrid’de çıktıkları tatilde romantik anlarını takipçileriyle paylaşırken Alişan’ın sevgilisine hazırladığı kutlamalar da öne çıktı.
MADRİD’DE AŞK DOLU TATİL
İlayda Alişan ve Oğulcan Engin, Madrid tatilinde birlikte keyifli vakit geçirdi. Çiftin farklı mekanlardan yaptığı paylaşımlar, ilişkilerinin neşeli anlarını gözler önüne serdi.
Alişan, sevgilisinin 36'ncı yaşını kutlamak için gittikleri mekanlarda küçük pastalar hazırlattı.
AYNI DOĞUM GÜNÜNÜ 7 KEZ KUTLADI
İlayda Alişan’ın Oğulcan Engin için yaptığı doğum günü kutlaması ise sıradan bir kutlamanın çok ötesine geçti.
Oyuncu, Madrid’de gittikleri farklı mekanlarda sevgilisinin karşısına küçük pastalar çıkardı. Engin’in doğum günü böylece tam 7 ayrı kutlamayla taçlandı.
Alişan’ın bu hamlesi sosyal medyada esprili yorumlara da neden oldu. Çiftin romantik ve eğlenceli halleri takipçilerinden beğeni aldı.
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SEDA SAYAN'DAN OĞLUNA DUYGUSAL MESAJ
Oğulcan Engin’in doğum gününü annesi Seda Sayan da unutmadı. Sayan, sosyal medya hesabından oğluyla birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşarak duygusal bir mesaj yayınladı.
Ünlü sanatçı, paylaşımına “Canım oğlum, iyi ki benim oğlumsun” notunu düştü.
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