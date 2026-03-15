İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin en önemli tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu.
Usta tarihçi için ilk tören saat 11.00'de Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenecek, ardından ikindi namazını müteakiben Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası buradaki hazireye defnedilecek.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Prof. Dr. Ortaylı için Fatih'te gerçekleştirilecek cenaze programı kapsamında yarın trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
İŞTE KAPATILAN YOLLAR...
Buna göre, sabah saat 09.00'dan program bitimine kadar İtfaiye Caddesi, Büyük Karaman Caddesi, Mıhçılar Caddesi, Aslanhane Sokak, Manisalı Fırın Sokak, Taylasan Sokak, Hulusi Noyan Sokak, Nalbant Demir Sokak, Hattat Nazif Sokak ve Fatih Türbesi Sokak trafiğe kapatılacak.
Kapatılan yollara alternatif güzergah olarak Kız Taşı Caddesi ile Haydar Bey Caddesi kullanılabilecek.