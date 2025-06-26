Bizans ve Osmanlı döneminde büyük felaketlerde zarar gördüğü için çeşitli restorasyonlar gören Ayasofya’ya ilişkin kritik açıklamalar yapıldı. En ciddi uyarı ise Türkiye’nin yakından tanıdığı Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan geldi.

BU GİDİŞLE ÇÖKECEK

Tarihi yapıda yıkılma tehlikesi olduğunu söyleyen İlber Ortaylı, iddiasına şöyle açıklık getirdi:

“Ayasofya’ya hiç kimse girmemeli. 1500 yıllık bu tarihi yapı bu gidişle çökecek. Neden mi? Altı boş, dehlizler var ve ciddi bir restorasyon gerekiyor. Bu haliyle sadece uzmanlar girebilir, muayyen günlerde din adamları girebilir ya da önemli kişilerle namaz kılınır. Bina ciddi bir hasar alırsa hatta taban çökerse ülkemiz ciddi bir mesuliyet altında kalabilir. Ayasofya’yı senede 2 milyon kişi ziyaret ediyor. 16’ncı asırdan yani Mimar Sinan’dan bugüne statik olarak ciddi bir restorasyon yapılmadı. Mimar Sinan destekleri koyarak güçlendirdi zamanında o kadar. Müslümanı da Hristiyanı da kimse kullanmamalı bu yapıyı.”

‘EKOL CAMİLERE GİDİN’

Ortaylı, “Namaz mı kılmak istiyorsun o zaman Sultanahmet Camii’nde ya da Süleymaniye Camii’nde kıl namazını. Mimar Sinan’ın ekol camileri dururken neden Ayasofya? Geç Roma devrinden 1500 yıllık çok hassas bir bina burası. Önceden yapılan restorasyonların temeli doğru ayarda değildir, üstüne titrenecek bir yer burası” açıklamasında bulundu.

Kubbenin en kapsamlı restorasyonu sürüyor

Ayasofya için oluşturulan Bilim Kurulu ana kubbede güçlendirme ihtiyacı olduğunu belirledi. Uygulama süreci nisan ayında başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 1486 yıllık Ayasofya’nın ana kubbesinin tarihin en geniş ve kapsamlı restorasyon sürecine alındığını duyurmuştu. Çalışmalarda kurşun kaplamalar sökülerek onarılacak veya yenilenecek.

Zemin çok kötü sütunlar yamuk

“Kelle koltukta giriyoruz” diyen bir rehber şu ifadeleri kullandı:

“Ayasofya’nın sağ tarafında yer alan sütunların hepsi yamuk durur. En üst katına çıktığınızda ise binanın restorasyona ihtiyacı olduğunu açıkça görürsünüz. Zemin paramparça durumda. En son 6.5 büyüklüğünde olan depremde oradaydım ve hızlıca kapıları kapattılar kimseyi almadılar çünkü herkes binanın ciddi bir onarımdan geçmesi gerektiğini biliyor.”

Rehber ayrıca, “Müze girişlerinin çok pahalı olması da turistleri etkilemeye başladı. Gelen yabancılar bundan rahatsız” ifadesini kullandı.