Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı bugün İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak. Ailesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ortaylı için 16 Mart saat 11.00’de Galatasaray Üniversitesi’nde anma töreni düzenlenecek. Ardından cenaze namazı ikindi namazının ardından kılınacak ve Fatih Camii Haziresi’nde defnedilecek. Aile ayrıca cenazeye çiçek gönderilmemesini istedi; dileyenlerin Türk Eğitim Vakfı’na bağış yapabileceği belirtildi. BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK Ortaylı’nın cenaze programı nedeniyle bugün İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın cenaze programı kapsamında kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhları belirledi. Sabah saat 09.00’dan programın bitimine kadar İtfaiye Caddesi, Büyük Karaman Caddesi, Mıhçılar Caddesi, Aslanhane Sokak, Manisalı Fırın Sokak, Taylasan Sokak, Hulusi Noyan Sokak, Nalbant Demir Sokak, Hattat Nazif Sokak ve Fatih Türbesi Sokak trafiğe kapatılacak. Alternatif güzergâh olarak ise Kız Taşı Caddesi ile Haydar Bey Caddesi kullanılabilecek.

