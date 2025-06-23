Türkiye'de tarih biliminin zirvelerinden kabul edilen Prof. Dr. İlber Ortaylı SÖZCÜ TV'de Serap Belovacıklı'nın sorularını yanıtladı.

Prof. Dr. İlber Ortaylı o anlarda şu ifadeleri kullandı:

"ABD'de şimdi bunlar cahildir. Çünkü ABD maalesef umumi eğitimini ve orta öğretimini ayarlamamış memleket. Bizim Milli Eğitim Bakanlığı da yarım yamalak Master yapan Amerikancı tiplerle doludur. Onların nasıl ürün verdiğini görüyoruz. 8-9 yaşında çocuk satranç şampiyonu oluyor ama okumayı sökemiyor. Bu ikinci harpten sonra bizim ABD eğitim sistemine yönelmemiz hata. Avrupa'da da oldu bu hatalar.