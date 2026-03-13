

Türkiye'nin önde gelen tarihçi ve yazarlarından 79 yaşındaki Prof. Dr. İlber Ortaylı, peş peşe nükseden sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınarak entübe edilmişti, Ortaylı'nın hayatını kaybettiği açıklandı.

Ortaylı'nın sağlık sorunları ilk olarak geçtiğimiz ocak ayında yaşadığı prostat rahatsızlığıyla başladı. Ameliyat olup taburcu edilmesine rağmen, bu süreç 79 yaşındaki tarihçinin bağışıklık sistemini zayıflattı.

Haftanın üç günü diyabet tedavisi gören Ortaylı'nın vücudunda ve organlarında ciddi bir yorgunluk baş gösterdi.

Kızı Tuna Ortaylı, bu dönemde babasının yaşadığı süreci kamuoyuyla paylaşarak organların yaşa bağlı yorulmasından kaynaklanan sorunlar yaşandığını, usta tarihçinin nitelikli bir doktor ekibinin gözetimi altında olduğunu ve gerekli tıbbi desteği aldığını ifade etmişti.

Geçtiğimiz perşembe günü rahatsızlanarak İstanbul Topkapı'daki hastaneye kaldırılan Ortaylı'nın ilk etapta bilinci açıktı. Ancak solunum problemleri gelişmesi üzerine yoğun bakıma alındı ve ardından entübe edildi. Durumu stabil devam ederken bugün Ortaylı'nın hayatını kaybettiği açıklandı.

İLBER ORTAYLI KİMDİR?

21 Mayıs 1947'de Avusturya'nın Bregenz şehrinde Kırım Tatarı bir ailenin çocuğu olarak doğdu. İki yaşındayken ailesiyle Türkiye'ye göç etti. Annesi Şefika Ortaylı, Ankara Üniversitesi'nde Rus Dili ve Edebiyatı hocasıydı; babası Kemal Ortaylı ise Kırım tarihini Türkçeye çeviren bir uçak mühendisiydi.

Türkçe, Almanca ve Rusçanın konuşulduğu bir evde büyüyen Ortaylı; İstanbul Avusturya Lisesi ve Ankara Atatürk Lisesi'nde eğitim gördü.

Kültürel birikimi ve kendine has "cahil" çıkışlarıyla da tanınan Ortaylı'nın en bilinen eserleri arasında "İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı", "Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek", "Tarihin İzinde" ve "Bir Ömür Nasıl Yaşanır" yer alıyor.

İLBER ORTAYLI'NIN SON PAYLAŞIMI

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın, eski İsrail Başbakan Naftali Bennet'in “Türkiye yeni İran’dır; İran’dan sonra sıra Türkiye’dedir”sözlerine verdiği yanıt son tarih dersi oldu:

İsraillilere tavsiyemiz şudur: Başta başbakanları olmak üzere maliye bakanları Bezalel Smotrich denen adamın, Golda Meir kabinesindeki Dr. Yisrael Katz ile isim benzerliğinden başka hiçbir ilgisi bulunmayan Doktor Katz’ların ve nihayet eski siyasetçi Bennett’in çenesini kıssınlar. Yoksa ne sulh sulha benzer, ne savaş savaşa…

Talihsiz olan şudur ki Trump ile Netanyahu, Amerika’nın doğu sahillerinin aynı tip mahallelerinden çıkma yan ürünlerdir. Diplomaları olabilir; fakat genel kültürleri ve davranış biçimleri son derece düşüktür. Dünyadan haberdar oldukları da söylenemez. Doğu sahillerinin bu tip zevzekleri, Avrupalı devlet adamlarıyla kıyaslandığında oldukça düşük bir entelektüel seviyededir. Chirac’ı, Boris Johnson’ı bir kenara bırakın; kasabalı bir belediye başkanıyla bile mukayese edilemezler. Chirac, devlet adamlarının kalitesindeki düşüşü Fransa’daki lise eğitiminin gerilemesine bağlamıştı.

İnsanız; içimizde kötülük de var, iyilik de. Fakat hiçbir yerin bombalanmasına, hiçbir yerde masum çocukların ölmesine tahammül edemeyiz. Bazı yerlerde insanların duyguları ister istemez kabarır; tahammüller tükenir. İnsanlara yapılan vandallığı sükûnetle karşılamak mümkün değildir.

İspanya ve Türkiye gibi akil ülkelerin öncülüğünde bu vahşiliğe ve saldırganlığa artık dur denmelidir.