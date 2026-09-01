Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın kızı Tuna Ortaylı, babasının vefatından sonra başlayan eşya satışı ve "7 ev" tartışmalarına açıklık getirdi. Satılan eşyalardan elde edilen tüm gelirin TEMA Vakfı’nın hatıra ormanı projesine aktarıldığını belirten Ortaylı, dağılmış durumdaki 50 bin kitabın bir araya getirilmesi için çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

"7 EV" TARTIŞMASI VE 50 BİN KİTABIN AKIBETİ NE OLACAK?

Gazeteci Mirgün Cabas’ın YouTube programına konuk olan Tuna Ortaylı, babasının birden fazla eve sahip olmasının temel nedeninin kütüphane ihtiyacı olduğunu açıkladı. Esas ikametgahının Baltalimanı olduğunu belirten Ortaylı, Yeşilköy gibi farklı semtlerdeki evlerin çoğunlukla 50 bin civarındaki kitabı muhafaza etmek amacıyla kullanıldığını aktardı.

Eşyaların WhatsApp grubu üzerinden satılmasına yönelik eleştirileri değerlendiren Ortaylı, bu kararın İlber Ortaylı adına oluşturulacak hatıra ormanına kaynak sağlamak amacıyla alındığını vurguladı. Farklı evlerdeki kütüphanelerin ise tek bir merkezde toplanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

İLBER ORTAYLI MEZAR YERİ İÇİN HANGİ TALEPTE BULUNDU?

İlber Ortaylı’nın son 15 yılda defin yeriyle ilgili farklı isteklerde bulunduğunu ifade eden kızı; Karadeniz, Ayvalık ve Gelibolu seçeneklerinin ardından Fatih Haziresi kararının öne çıktığını belirtti.

Halil İnalcık, Kemal Karpat ve Semavi Eyice'nin Fatih Haziresi'ne defnedilmesinin ardından babasının da bu fikri benimsediğini kaydeden Tuna Ortaylı, törenin kalabalık geçeceği öngörüsüyle cenazenin Fatih veya Sultanahmet Camii'nden kaldırılmasının vasiyet edildiğini aktardı.