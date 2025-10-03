Ünlü tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kalp kiriz geçirdiği iddia edilmişti. Kızı Tuna Ortaylı sosyal medya hesabından kalp krizi iddialarını yalanladı. Tuana Ortaylı şu ifadeleri kullandı;

"KONTROL AMAÇLI HASTANEYE YATTI"

"Babam kalp krizi geçirmedi, yoğun bakımda da değil, ufak bir rahatsızlık sebebiyle, kontrol amaçlı hastaneye yattı hepsi bu.

Şu anda gece 12:00 ve hastanedeyiz, ilginiz ve endişeleriniz için yürekten teşekkür ederiz ama hastane odasında susmayan telefonlarla dinlenmekte olan bir hastanın uykusunu bölüyorsunuz."

İLBER ORTAYLI'NIN HESABINDAN DA AÇIKLAMA YAPILDI

İlber Ortaylı da hesabından, "Sevgili okurlarım, Ufak bir rahatsızlık nedeniyle kontrol amaçlı hastaneye geldim. Kısa sürede taburcu edileceğim. Arayan, soran tüm dostlara teşekkür ediyorum. Endişelenmenizi gerektirecek bir durum yok. Hepinize sağlıklı günler dilerim."