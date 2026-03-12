Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

Resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ünlü tarihçinin bir süredir hastanede tedavi gördüğü ve geçen pazar günü entübe edildiği bildirildi.

Geçtiğimiz ocak ayında prostat ameliyatı geçirdiği anımsatılan açıklamada Ortaylı'nın taburcu olduktan sonra bir süreliğine daha hastaneye yattığı belirtildi.

'TEDAVİSİ SÜRÜYOR, DURUMU STABİL'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ardından tekrar taburcu oldu. Diyabet hastası olan ve böbrek rahatsızlığından dolayı haftada üç gün diyalize giren Ortaylı, bağışıklık sistemiyle ilgili immün tedavisi de görüyordu.

Ortaylı geçen perşembe günü rahatsızlıklarının tekrar nüksetmesinin ardından Koç Üniversitesi Hastanesi'ne yatırıldı.

Bir süre bilinci açık devam eden tedavisinin ardından yoğun bakıma alındı ve pazar günü itibarıyla da entübe edildi. Tedavisi halen bu şekilde devam ediyor ve durumu da stabil."

Paylaşımda Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı'nın açıklamalarına da yer verildi:

"Genel olarak organların yaşa bağlı yorulması kaynaklı sorunları vardı. Gayet iyi bir doktor ekibinin gözetimi altında, azami hassasiyetle tedavisi devam ediyor" dedi."