Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 13 Mart'ta tedavi gördüğü Koç Üniversitesi Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu. 78 yaşındaki tarihçi, Fatih Camisi Haziresi'ne defnedildi.

'AĞLAMAKTAN İZLEYEMEDİM'

Ünlü tarihiçinin yakın dostu olan Gazeteci Fatih Altaylı, Youtube kanalında Ortaylı'nın vefat etmeden kısa sürece kendisine konuk olduğu yayını paylaştı. Altaylı, "Sevgili dostumla çekilen son program oldu, ağlamaktan izleyemedim" dedi.

'CEZAEVİNDE HERKES ONA SAYGI GÖSTERİYORDI'

Cezaevinde kaldığı süre zarfında İlber Ortaylı ve Celal Şengör'ü çok özlediğini belirten Altaylı, "İlber Hoca geldiğinde orada adeta bir bayram havası yaşandı. İnfaz koruma memurlarından müdürlere kadar herkesin gözündeki saygıyı görmeliydiniz. O an anlıyorsunuz ki bu memlekette yapılan hiçbir şey boşa değil. İlber Ortaylı’nın yarattığı o rüzgar bile insana bu ülke için umut veriyor" ifadelerini kullandı.

'VALLAHİ ŞU AN SADECE TİTRİYORUM'

Programın sonunda ise ünlü tarihçide kahreden sözler geldi. Ellerini gösteren Ortaylı, "Vallahi titriyorum, şu anda sadece titriyorum. Geçecek ama ne zaman, nasıl geçecek bilmiyorum" diye konuştu.