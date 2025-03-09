Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın Tuşlu Telefon Kullanması Sosyal Medyada Gündem Oldu

Tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, akıllı telefon yerine tuşlu telefon kullanmasıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ortaylı’nın sokakta yürürken tuşlu telefonuyla mesaj yazmaya çalıştığı anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi ve görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Sosyal Medyada "Gerçek Bir Nostalji Tutkunu" Yorumları

Paylaşılan görüntüler, sosyal medya kullanıcıları arasında farklı yorumlara neden oldu. Kimileri Ortaylı’nın modern teknolojiye karşı mesafeli duruşunu desteklerken, bazıları da "gerçek bir nostalji tutkunu" diyerek bu tercihine hayranlık duyduklarını belirtti. Ünlü tarihçinin teknolojiden uzak durma tavrı, takipçileri arasında yeniden tartışma konusu oldu.

"Ulaşılamaz Olmayı Tercih Ediyorum"

Prof. Dr. İlber Ortaylı, daha önce katıldığı bir canlı yayında telefonunun çalmasıyla dikkatleri üzerine çekmiş, tuşlu telefon kullanmasının nedenini şu sözlerle açıklamıştı:

"Bu çok daha kolay, ulaşılamazım. İstemiyorum, ben sevmiyorum yenilikleri. Teknolojiyle çok mesafeliyim."