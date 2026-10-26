Hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın yıllardır hayata geçirilmesini istediği projelerden biri olan Porselen Müzesi açıldı. Eski Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü Ortaylı’nın en büyük hayallerinden biri olarak anılan müze, 5 bini aşkın nadide eseri ziyaretçilerle buluşturuyor.

Topkapı Sarayı’nın tarihî Darphane-i Âmire bölgesinde kurulan Saray Porselenleri Müzesi, farklı dönem ve coğrafyalardan gelen eserleri bir araya getiriyor. Çin ve Japon porselenlerinden Osmanlı saray takımlarına, Avrupa hanedanlarından gönderilen hediyelere kadar uzanan koleksiyon, saray kültürünün izlerini gözler önüne seriyor.

İLBER ORTAYLI ÇİN PORSELENLERİNİN SERGİLENMESİNİ İSTİYORDU

Milli Saraylar İdaresi Başkanı Dr. Yasin Yıldız, 27 Ağustos’ta yaptığı açıklamada İlber Ortaylı’nın kurum bünyesinde uzun yıllar Bilim ve Değerlendirme Kurulu Başkanı olarak görev yaptığını hatırlattı. Yıldız, Ortaylı ile Topkapı Sarayı üzerine yürütülen çalışmalar sırasında Çin porselenlerinin sergilenmesinin önemini sık sık dile getirdiklerini belirtti.

Yıldız’ın açıklamasına göre, Ortaylı’nın bilimsel katkılarıyla müzenin Çin koleksiyonları bölümü oluşturuldu. Darphane bölgesindeki tarihî yapıların müze için uygun bir alan olduğunu da ifade eden Yıldız, Ortaylı’nın müzenin kuruluş ve hazırlık sürecini hayattayken gördüğünü söyledi.

İLBER HOCA’NIN VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

''Saray porselenlerinin sergilenmesini İlber Ortaylı’nın çok istediğini söylemiştiniz. Bir tür vasiyetti belki bu bölümün açılması. Vasiyeti yerine getirilmiş oldu sanırım.'' sorusuna, Milli Saraylar İdaresi Başkanı Dr. Yasin Yıldız, ''İlber Hoca, uzun yıllar kurumumuzda Bilim ve Değerlendirme Kurulu Başkanı olarak beraber çalıştığımız çok değerli bir ilim adamıydı. Özellikle Topkapı Sarayı’yla ilgili hocamızla uzun yıllar devam eden teşrikimesaimizde, bilhassa Çin porselenlerinin sergilenebilmesinin çok önemli olduğunun üzerinde duruyordu. Kendisinin de bilimsel katkılarıyla buradaki beş müzeden bir tanesi olan Porselen Müzesi’nin Çin koleksiyonları bölümü oluşturulmuş oldu. Darphane bölgesinin ve buradaki yapıların bu müze için çok güzel bir seçim olduğunu ifade etmişti. Müzenin kurulum aşamasını ve hazırlanmakta olduğunu zaten hayattayken görmüştü. Dolayısıyla bunu rahatlıkla söyleyebiliriz.'' cümleleriyle yanıt vermişti.





ÇİN'DEN JAPONYA'YA UZANAN KOLEKSİYON

Saray Porselenleri Müzesi, 5 binden fazla eseriyle farklı ülkelerin porselen sanatını ve saraylar arasındaki kültürel ilişkileri gözler önüne seriyor. Koleksiyonda Çin ve Japon porselenlerinin yanı sıra Osmanlı saraylarında kullanılan takımlar ve Avrupa hanedanlarından gelen hediyeler de bulunuyor.

Fatih’teki Darphane-i Âmire bölgesinde yer alan müze, uzun yıllar depolarda muhafaza edilen eserlerin sergilenmesine olanak sağlıyor. Böylece tarihî porselenler, yalnızca koleksiyonların bir parçası olarak kalmayıp ziyaretçilerin de görebileceği bir kültür mirasına dönüşüyor.



Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 13 Mart 2026 tarihinde 78 yaşında hayatını kaybetmiştir.