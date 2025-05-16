“Altı yaşında evlilik olabilir” diyen ilahiyatçı Nurettin Yıldız, Boğaziçi Üniversitesi'ne konuşmacı olarak davet edilmişti.
Protestolarda 97 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi gözaltına alınmış, 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Boğaziçi'nde başlayan protestolara Galatasaray Üniversitesi öğrencileri de katıldı.
Üniversite içinde bulunan 'Medeniyet Kulübü' Nurettin Yıldız'a karşı düzenlenen protestoları 'çirkin saldırı' olarak nitelendirdiği bir açıklama paylaşınca Galatasaray Üniversitesi öğrencileri de protesto düzenledi.
'SUS BAKALIM TÜRKÇENİ ANLAMIYORUM'
Ancak öğrenciler ile ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı karşı karşıya geldi.
Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, Ortaylı’nın bir öğrenciye, “Sus, bakalım. Önce beni dinle. Türkçeni anlamıyorum” dediği duyuldu.
'OKULUN KAPANMASINI YA DA İDARENİN DEĞİŞMESİNİ İSTEMİYORUM'
Ortaylı, konuşmasının devamında, “Bu protestoyu bitirin artık. Bu okulun kapanmasını ya da idaresinin değişmesini istemiyorum” diyerek öğrencileri sakinleştirmeye çalıştı.
'PEDOFİLİYİ SAVUNAN HOCA MI OLUR?'
Öğrenciler ise Ortaylı’ya, “Pedofiliyi savunan hoca mı olur?” diyerek tepki gösterdi.
Olayla ilgili üniversite yönetimlerinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.