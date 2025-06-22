İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye genelinde yaklaşık 4 milyon sürücü hâlâ eski tip ehliyetle trafiğe çıkıyor. Yeni tip çipli sürücü belgelerine geçiş için tanınan süre ise 31 Temmuz 2025’te sona eriyor. Bu tarihten sonra eski ehliyetle yola çıkanlar hem para cezasıyla karşılaşacak hem de trafikten men riskiyle karşı karşıya kalacak.

YENİLEMEDE YOĞUNLUK: RANDEVULAR ZORLAŞIYOR

Bugüne kadar 31 milyonu aşkın kişi ehliyetini yeniledi. Ancak kalan 4 milyonluk kesim için zaman daralıyor. Uzmanlar, son haftalara girilirken başvurularda yoğunluk yaşanacağını belirtiyor. İlçe merkezlerinde şimdiden uzun kuyruklar oluşurken, yetkililer işlemlerin son dakikaya bırakılmaması konusunda uyarıda bulunuyor.

GEÇ KALANLAR 7 BİN TL’Yİ AŞKIN ÜCRET ÖDEYECEK

Yeni tip ehliyete 31 Temmuz 2025’e kadar başvuranlar yalnızca 15 TL ödeme yaparak işlemlerini tamamlayabiliyor. Bu tutar 13 TL değerli kâğıt ve 2 TL vakıf hizmet bedelinden oluşuyor. Ancak süreyi kaçıran B sınıfı sürücüler için yenileme bedeli 7.438 TL’ye kadar çıkabiliyor. Bu ücret artışının yanı sıra, geçerli belge olmadan trafiğe çıkan sürücüler ayrıca idari para cezasıyla da karşılaşacak.

EHLİYET NASIL YENİLENİR?

Ehliyet yenileme işlemleri için öncelikle Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sisteminden randevu alınması gerekiyor. Randevu şu kanallar üzerinden yapılabiliyor:

randevu.nvi.gov.tr

ALO 199 Çağrı Merkezi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri mobil uygulaması

Gerekli Belgeler:

-Eski tip sürücü belgesi

-Kimlik kartı veya nüfus cüzdanı

-1 adet biyometrik fotoğraf

-En fazla 2 yıl içinde alınmış sağlık raporu

-15 TL’nin ödendiğine dair dekont

Başvuru sonrası geçici bir sürücü belgesi düzenleniyor ve yeni ehliyet PTT aracılığıyla adrese gönderiliyor. Randevusuz başvurular da kabul edilse de işlemler bu şekilde daha uzun sürebiliyor.

1 AĞUSTOS’TAN SONRA EHLİYETSİZ SAYILACAKSINIZ

Yasal geçerlilik süresi dolan eski tip ehliyetle 1 Ağustos 2025 itibarıyla araç kullanan vatandaşlar, “ehliyetsiz sürücü” statüsüne girecek. Bu durum yalnızca para cezasına değil, aynı zamanda aracın trafikten men edilmesine de neden olabilecek.