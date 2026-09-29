Kırıkkale’nin 39 bin nüfuslu Yahşihan ilçesinde AKP’li Belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturmada eski imar müdürü Ulaş Biçer’in mal varlığı, dudak uçuklattı. Belediyenin bu yılki bütçesi 120 milyon lira olarak belirlendi.

Bu rakam belediye bütçesinin 4.5 katına denk geliyor. Tutuklanan ve mallarına el konulan İmar Müdürü Biçer’in bir Porche ve iki Mercedes otomobili ile Bodrum’daki villası ve Bodrum Marina’daki yatının toplam değerinin 541 milyon lira olduğu belirlendi.

ARAÇLAR 131 MİLYON

Biçer’in el konulan malları arasından 68 milyon lira değerinde Porche 911 model bir araç, 32 milyon lira değerinde Mercedes AMG serisi ve 31 milyon lira değerinde Mercedes G serisi iki araç bulunuyor. Ayrıca Bodrum’daki villasına 300 milyon, yatına ise 110 milyon lira değer biçiliyor. Kuzey Proje Geo Danışmanlık adlı bir şirket de kuran Biçer’in bu şirketine de el konuldu.

Belediyedeki yolsuzluk operasyonunda AKP’li eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile MHP’li eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Celal Yıldırım, Osman Uluyurt ve Cemil Şerbetçioğlu ile Fen İşleri Müdürü, Veteriner İşleri Müdürü, İklim Değişikliği Müdürü tutuklanmıştı.