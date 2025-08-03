İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, krize çözüm bulmak için toplandı ve bir yol haritası belirledi.
İzmir’de günlük ortalama 700 bin metreküp su tüketildiği açıklandı.
Kentin önemli su kaynaklarından Tahtalı Barajı’nda rezervlerin kritik seviyeye düştüğü, Gördes Barajı’ndan ise su temininin tamamen durduğu belirtildi.
Su Kurulu’nun aldığı karara göre, 6 Ağustos’tan itibaren su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde 23.00-05.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.
Kesintiden etkilenecek mahalle ve bölgeler önümüzdeki günlerde duyurulacak.