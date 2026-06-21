İlçeye bağlı Karaköy'de bir evin avlusunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi sonucunda yangın, avludaki park halindeki otomobillere ve çevredeki binalara sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. EKİPLERİN MÜDAHALESİ SONRASI SÖNDÜRÜLDÜ Yangın, Domaniç, Tavşanlı, Tunçbilek ve Çukurca Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerce söndürüldü. Yangında, aynı avludaki Dursun Çağlar, Metin Ceylan ve Yaşar Fidan'a ait 3 evde kısmi hasar oluştu. Ayrıca Dursun Çağlar ve oğluna ait 2 otomobil de kullanılamaz hale geldi. Öte yandan dumandan etkilenen bazı vatandaşlara olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edildi.

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