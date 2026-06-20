Cengiz KARAGÖZ

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde, inşaat halindeki bir binaya çıkarak intihar girişiminde bulunan D.B. isimli kadın, olay yerine gelen polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu bulunduğu yerden indirildi.

İddiaya göre, yaşanan olayın arka planında evli ve 3 çocuk babası Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş ile D.B. arasında bir süredir devam ettiği öne sürülen yasak ilişki yer alıyor.

İddiaların hedefi olan DEM Partili Hilvan Belediye Başkanı Serhan Paydaş 3 çocuk babası.

BASKI YAŞADI

Yaklaşık iki yıl önce başladığı ileri sürülen ilişki, D.B.’nin Almanya’da yaşayan eski eşinin sosyal medyada paylaştığı bir videonun ardından kamuoyunun gündemine taşındı.

D.B.’nin babasının korucu olduğu ve söz konusu videonun yayınlanmasının ardından aile içerisinde ciddi tartışmalar yaşandığı, kadının bu süreçte yoğun baskı altında kaldığı öne sürüldü.

Yaşanan gelişmeler üzerine 15 Haziran’da Karaköprü’deki bir inşaatın çatısına çıkan D.B., jandarma ve polis ekiplerinin müdahalesiyle intihar girişiminden vazgeçirildi.

SIĞINMA EVİNE ALINDI

Olayın ardından güvenlik gerekçesiyle koruma altına alınan D.B.’nin bir kadın sığınma evine yerleştirildiği öğrenildi.

Konuya ilişkin bilgisine başvurulan Hilvan Belediyesi yetkilileri ise söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğunu ileri sürdü. Yaşananlar ilçe halkını şoke etti.