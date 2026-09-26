Yapılan çalışmalarda, Körfez ve Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler üzerinden dezenformasyon yaptığı belirtilen 12 X hesabı, manipülatif borsa paylaşımları yaptığı belirtilen 7 X hesabı ve milli güvenliği hedef aldığı belirtilen 21 X hesabı olmak üzere toplam 40 hesaba erişim engeli getirildi.

Söz konusu kararların Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alındığı bildirildi.

İstanbul’da 93 hesaba erişim engeli

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ise İsrail propagandası yaptığı, milli güvenliği tehdit ettiği ve dezenformasyon yaydığı belirtilen 93 X hesabına erişim engeli uygulandı.

Böylece iki ayrı başsavcılık tarafından alınan kararlarla erişimi engellenen X hesabı sayısının 133 olduğu belirtildi.

İletişim Başkanlığı, daha önce de dijital mecralarda dezenformasyon, provokatif içerik ve milli güvenliği hedef alan faaliyetlere ilişkin kurumlar arası koordinasyon kapsamında hukuki süreçler yürütüldüğünü açıklamıştı.

Hesaplara yönelik erişim engellerinin, ilgili başsavcılıkların kararları doğrultusunda uygulandığı belirtildi.