Güne 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın getirdiği heyecanla başlayan Türkiye, İstanbul’da yaşanan arka arkaya depremlerin ardından bir kez daha sevdiklerine ulaşamadı, telekomünikasyon şirketler tarafından mağdur edildi. Türkiye’nin haberleşme altyapısı birkaç şirketin tekeline bırakıldığı için tüketiciler her yıl katlanan oranlarda fatura ödemesine rağmen yapılmayan yatırımlar nedeniyle hak ettiği hizmeti alamıyor. İstanbul’da 6.2 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmadı ama iletişim ve haberleşme altyapısı yine çöktü. Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği’nin (TELKODER) hesabına göre 4 kişilik bir ailenin sabit telefon, genişbant internet ve GSM hizmetleri için ödediği tutar 2024’te yüzde 92.1 artarak 17 bin 166 TL’ye yükseldi.

AVRUPA REKABETÇİ

Vatandaşlar, vasat altyapı hizmeti için geçen yıl 3.961 TL iletişim vergisi ödedi. Ancak milyonlarca kişi, sevdiklerinin sesini duymaya en çok ihtiyacı olan anda tıpkı 2019 İstanbul ve 2023 Kahramanmaraş depremlerinde olduğu gibi yine kimseye ulaşamadı. TELKODER’e göre bu durumun nedenlerinden biri elektronik haberleşme sektörünün rekabet ve yatırımda yol kat edememesi. Avrupa’daki birçok ülkede alternatif işletmecilerin pazar payı en az yüzde 50-60’a ulaşırken, Türkiye’de ise bu oran yalnızca yüzde 8.89’da kalıyor. TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, “Elektronik haberleşme sektörünün daha rekabetçi hale gelmesi için daha radikal adımlar atılması bekleniyor” dedi.

Suriye’ye internet verecekmişiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin altyapısından çok Suriye’nin altyapısıyla ilgili gibi görünüyor. Salı akşamı iktidara yakın bir televizyon kanalına konuşan Uraloğlu, Suriye’nin İletişim Bakanı’yla yaptığı görüşmeyi “Türkiye’den bir internetin Suriye’ye verilmesi konusunda bir çalışma yapılıyor. Suriye’ye internet desteği sağlanacak” ifadesiyle anlattı.