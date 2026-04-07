

Rus devlet şirketi Rosel, kapsama alanının zayıf olduğu bölgelerde iletişim sağlamak amacıyla mobil bir balon geliştirdi. Firma, haberi Telegram kanalından duyurdu.

Yeni balon, mobil baz istasyonlarının aksine arazi koşullarından etkilenmeden iletişim sağlıyor. İlk testlerde, balonun ağ bağlantılarında başarılı sonuç verdiği bildirildi. Balon, yerden birkaç yüz metre yüksekliğe yükseliyor ve kablolarla bağlandığı bir araç platformu üzerinden kontrol ediliyor.

45 KG YÜKÜ TAŞIYABİLİYOR

Balona monte edilen radyo modülü, 10 kilometre yarıçap içindeki kullanıcılara 30 Mbps hızında mobil bağlantı sunabiliyor. Balon 240 metreküp hacme sahip ve 45 kg’a kadar yükü 300 metre yüksekliğe taşıyabiliyor. İrtifada bir aya kadar çalışabiliyor ve kompozit kablo-halat sistemiyle sabitleniyor.

ACİL DURUMLARDA KULLANILIYOR

Rosel, balonun maden sahaları, acil durum bölgeleri ve su alanları gibi ulaşılması zor bölgelerde iletişim sorunlarını hızla çözebileceğini belirtiyor. Askeri uzmanlar ise balonların, insansız hava araçları sinyallerini iletmek veya Rus ordusunun birimleri arasında bağlantı sağlamak gibi askeri kullanım imkânları da olduğunu vurguluyor.