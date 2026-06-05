ILGAZ SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

ILGAZ

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2025/12 SATIŞ DOSYASINDAN



İLAN OLUNUR

Ilgaz Satış Memurluğunun2025/12 Satış dosyasında hissedar olarak taraf bulunan Nevzat Karakuzu ( 2********18 T.C. Numaralı , 28/01/1956 Mehmet ve Fatma oğlu) ve Metin Kalaycı (1********76 T.C. numaralı 08/12/1956 İbrahim ve Satı oğlu)'ya tespit edilen adreslerine tebligat yapılamaması ve tebligata yarar açık adreslerinin tespit edilememesi nedeniyle İlgililere dosya arasına celbedilen bilirkişi raporlarının 7201Sayılı tebligat Kanunun 26. Maddesi uyarınca;

-Çankırı İl, Ilgaz İlçe, KESEKÖY Mahalle/Köy, incegeliş Mevkii, 136 Ada, 14 Parsel satışının;

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 14:48

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 14:48 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 14:48

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 14:48

-Çankırı İl, Ilgaz İlçe, ZİRAAT Mahalle/Köy, DİBEK ÇAYIR Mevkii, 644 Ada, 11 Parsel satışının, Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 13:37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 13:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 13:37

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 13:37

-Çankırı İl, Ilgaz İlçe, ULUPINAR Mahalle/Köy, çaycık Mevkii, 805 Ada, 2 Parsel satışının, Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 11:31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 11:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 11:31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 11:31

- Çankırı İl, Ilgaz İlçe, ULUPINAR Mahalle/Köy, çaycık Mevkii, 804 Ada, 2 Parsel satışının Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 10:31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2026 - 10:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 10:31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 10:31

Tarihler arasında olduğunun Nevzat Karakuzu ve Metin Kalaycı' ya İLANEN TEBLİĞ OLDUĞU İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02480584