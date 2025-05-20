ILGIN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ILGIN 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/41 Esas-KARAR NO : 2021/607 Karar

İLAN

Sanık Murat Akçakaya hakkında 5607 Sayılı Yasanın 3/18. Maddesine Muhalefet suçundan yapılan yargılama neticesinde sanık hakkında verilen gerekçeli karar sanığa tebliğ edilememiştir. Yapılan tüm araştırmalar sonucunda sanığın adresi tespit edilememiş ve mahkememizden verilen kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup, "1-Sanık Murat AKÇAKAYA (C***L, H***M oğlu, **.**.1975 doğumlu, TC:125*****446)'nın üzerine atılı 5607 sayılı Kanuna muhalefet suçu sabit görülmekle; sanığın neticeten 10 Ay hapis ve 20 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, 2-KatılanKonya Gümrük Müdürlüğü kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince 4.080 TL vekalet ücretinin sanıklardan alınarak katılana verilmesine,3-Adli emanetin 2016/225 sırasına alınan eşyaların TCK'nın 54/4 maddesi uyarınca müsaderesine," şeklinde karar verilmiş, iş bu karar tebliğden itibaren 7 gün içerisinde İstinaf yasa yolu açık olarak verilmiştir. Mahkememiz gerekçeli kararına karşın 7 gün içerisinde İstinaf yasa yoluna başvurabileceğiniz, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

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