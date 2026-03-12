Elazığ’da sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan bir olay dikkat çekti. Yeniköy Mahallesi’nde yaşayan bir yurttaş, rahatsızlanan yakını için ambulans çağırdığını ancak ambulansın gelmediğini belirterek hastasını at arabasıyla Fırat Üniversitesi Hastanesine götürdü. AMBULANS GELMEDİ AT ARABASIYLA GETİRDİ Olayın ardından hastasını at arabasına bindiren yurttaş, yaklaşık 6–7 kilometrelik yolu kat ederek hastaneye ulaştı. Hastanenin önüne gelen vatandaşın at arabasını park ederek hasta yakınının yanına gittiği görüldü. Yaşanan anlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. “AMBULANSI ARADIM, GELMEDİ” Hastasını at arabasıyla hastaneye getirdiğini anlatan yurttaş, “Bu atla hasta getirdim. Ambulansı aradım, gelmedi. Ben de Yeniköy’den buraya at arabasıyla getirdim. Yeniköy’den buraya yaklaşık 6–7 kilometre var” dedi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.