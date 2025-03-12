Gençlerbirliği'nden yapılan açıklamada, "Efsane başkanımız İlhan Cavcav'ın torunu, eski başkanımız Murat Cavcav'ın oğlu Murathan Cavcav'ın vefat haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Murathan Cavcav'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Murathan Cavcav'ın cenazesinin, bugün ikindi vakti kılınacak namazın ardından dedesi İlhan Cavcav'ın kabrinin bulunduğu Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.
2017 YILINDA ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ
Murathan Cavcav, Kasım 2017 yılında büyük bir kaza geçirmişti. O dönem 21 yaşında olan Murathan Cavcav yönetimindeki otomobil, Ankara Bağdat Caddesi Podium Alışveriş Merkezi Kavşağı'nda bariyerlere çarparak yaklaşık 6 metre yükseklikten Anadolu Bulvarı'ndaki alt geçide düşmüştü. Kaza sonucunda beyninde hasar oluşan, kaburga ve kürek kemikleri kırılan Murathan, hastaneye kaldırılarak ameliyata alınmıştı.