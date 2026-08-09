Kamuoyunda "çerçeve yasa" olarak bilinen teklif TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi; teklifin yarın (10 Ağustos 2026) TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.

Teklife ilişkin siyasi partiler tutumlarını paylaşırken, yargının "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu sürece tereddütsüz katkı vereceğiz" diyerek sürece destek vereceklerini belirtti.

Ancak CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Kılıçdaroğlu'nun "destek" kararına zıt karar aldı.

'OYUMUN RENGİ 'HAYIR'

Kesici, TBMM Genel Kurulu’nda yapılacak görüşmede "hayır" oyu kullanacağını açıkladı.

Kesici, "TBMM’de yarın görüşülecek ve oylanacak olan 'Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne 'HAYIR oyu' vereceğimi kamuoyuna saygılarımla arz ederim" ifadelerini kullandı.

Kesici yaptığı paylaşımının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bedeller ödenerek kurulmuş bir "Ulus Devlet-Üniter Devlet"tir.

Bu coğrafyada devletler hiç kimsenin "lütfu, inayeti, merhameti, himmeti veya vesayeti" ile yaşayamaz.

Bu teklifin hem şimdi hem süreç içerisinde, Cumhuriyetimizin bu temel vasfını sakatlayabilecek unsurlar taşıdığına inanıyorum. Buna rıza gösteremem.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının 81. maddesi uyarınca ettiğim milletvekili yeminine sadakatim tamdır. Bu sebeple oyumun rengi açıktır: HAYIR."