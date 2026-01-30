UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimini eski milli futbolcu İlhan Mansız gerçekleştirdi. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Mansız'ın kura çekiminde yer alması futbolseverler için sürpriz oldu.

BEYAZLAYAN SAÇLAR GÜNDEM OLDU

Kura çekimi sırasında ekrana yansıyan görüntülerde İlhan Mansız'ın beyazlayan saçları kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı. Bir döneme attığı kritik gollerle damga vuran Mansız'ı gören futbolseverler, "Ne kadar yaşlanmış", "Zaman herkese acımasız" ve "Sahadaki İlhan Mansız gözümün önüne geldi" şeklinde yorumlar yaptı.

Sakin duruşu ve karizmasıyla dikkat çeken İlhan Mansız'ın UEFA organizasyonunda görev alması, özellikle Beşiktaş ve A Milli Takım dönemini hatırlayan futbolseverler için nostaljik anlara sahne oldu. Mansız'ın görüntüsü, kısa sürede sosyal medya platformlarında binlerce paylaşım aldı.