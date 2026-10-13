İtalya'da yayınlanan "Biri Bizi Gözetliyor" yarışmasının İtalya versiyonu olan Grande Fratello Vip yarışmasının 12 Ekim Pazartesi günkü canlı yayınında beklenmedik bir kaza yaşandı.

Yarışmacılar Valeria Marini ve Carmen Di Pietro, evde hafta içinde kırılan aynanın parçalarını atmak üzere yola çıktı.

İki yarışmacı, kırık aynanın yedi yıl uğursuzluk getirdiğine dair inanışı geride bırakmak amacıyla bu adımı attı.

Parçaları atılacakları yere bıraktıktan sonra sevinen Carmen Di Pietro, aniden koşarak Valeria Marini'nin üzerine atladı. Bu beklenmedik hareket karşısında hazırlıksız yakalanan Marini, Di Pietro'yu taşıyamayınca iki yarışmacı birlikte yere düştü.

Düşüş sırasında Di Pietro'nun başı, Marini'nin yüzüne sert bir şekilde çarptı. Darbenin, Marini'nin dudakları ile burun kemiği arasındaki bölgeye isabet ettiği aktarıldı.

"DOKTOR ÇAĞIRIN"

Çarpışmanın ardından acı içinde ayağa kalkan Valeria Marini, yaşadığı durumu yapım ekibine bildirerek yardım istedi.

Marini, "Burnuma kafasını vurdu, doktor çağırın!" sözleriyle sağlık görevlisi çağrılmasını talep etti.

Programın sunucusu Ilary Blasi de yaşananlar karşısında endişelendi. Stüdyoda bulunan Blasi, ilk anda olayın şaka mı yoksa ciddi bir kaza mı olduğunu anlayamadı.

Kazanın ardından Carmen Di Pietro'nun üzüntüsü itiraf odasında da devam etti. Arkadaşının canını yakmış olabileceği için endişelenen yarışmacı, Marini'den tekrar tekrar özür diledi.

Marini ise kendisine aniden atlayan Di Pietro'ya tepki gösterdi. Ünlü isim, "Üzerime atlamadan önce beni uyarabilirdin, kafama çok sert vurdun!" diyerek yaşananlara ilişkin sitemini dile getirdi. Marini'nin daha sonra olayı mizahla karşılamayı tercih ettiği belirtildi.