Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor, sahasında Beşiktaş'a 4-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör İlhan Palut, takımının mücadelesinin karşılığını alamadığını söyledi.

Oyun üstünlüğünün maçın genelinde büyük oranda kendilerinde olduğunu belirten Palut, 75. dakikaya kadar dengeli ve etkili oynadıklarını ifade etti. Takımının en az bir puanı hak ettiğini savunan Palut, bu değerlendirmesini yalnızca 2-0'dan 2-2'ye gelmelerine dayandırmadığını, 75. dakikaya kadarki oyunu dikkate aldığını vurguladı.

'SON VURUŞ VE BİTİRİCİLİKTİ'

Beşiktaş'ın galibiyetinde bitiriciliğin belirleyici olduğunu dile getiren Palut, “Gol ve beceri önemli. Beşiktaş bugün o noktada bizden daha başarılıydı. Belki bizden daha başarılı oldukları tek parametre son vuruş ve bitiricilikti. Bunu da kabul etmek lazım.” dedi.