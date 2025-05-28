76 yaşında hayata veda eden besteci, yorumcu İlhan Şeşen dün son yolculuğuna uğurlandı.

Sanatçı için Caddebostan Kültür Merkezi'nde veda töreni düzenlendi.

"Neler Oluyor Bize", "Ellerimde Çiçekler", "Aşk Layık Olanda Kalmalı" gibi eserleriyle unutulmazlar arasına giren sanatçının cenaze törenine, ailesi, dostları ve sevenleri katıldı.

TALİHSİZ OLAY

Caddebostan'daki tören sonrası Şeşen'in naaşı, cenaze aracına götürülmek üzere imam ve tören mangası eşliğinde asansöre bindirildi. Ancak asansör ara katta arızalanarak durdu.

Şeşen'in cenazesi, yarım saat süren çalışmalar sonucunda çıkartılabildi.

Şakirin Camii'nde kılınan namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilen İlhan Şeşen'le ilgili İstanbul Oyuncak Müzesi'nin kurucularından Sunay Akın sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Şeşen ile karesini yayınlayan Akın, sanatçının bisikletinin Oyuncak Müzesi'nde sergilendiğini açıkladı.

"ARTIK BU BİSİKLET SENİN"

Bir gün Şeşen'in kendisini aradığını ve müzeye geleceğini söylediğini ifade eden Akın sanatçı ile anısını şu sözlerle anlattı:

"Karşılama isteyen bir insan değildi, hiç değildi… Neden öyle söylemişti? Var bu işin içinde bir oyun diyerek çıktım müzenin kapısına… Çok geçmeden sokağın ucunda bir bisikletli göründü. İlhan abiydi gelen… Müzenin önünde bisikletinden indi ve şunları söyledi; 'Bu bisikleti ikinci elden aldım. Satıcı 'Abi senden önceki sahibi MFÖ'nün Fuat'ıydı' dedi. Ben de bisikleti sana getirdim Sunay. Artık bu bisiklet senin' dedi ve gitti…"