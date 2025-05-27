Romantik şarkılar deyince akla gelen ilk isimlerden biriydi. 7'den 70'e Türk halkının sevdiği isimlerden biriydi İlhan Şeşen... Uzun süredir kanserle mücadele ediyordu. Maalesef dün hayatını kaybetti. 76 yaşındaki sanatçının ölüm haberini ailesi Instagram'dan duyurdu.

1982'de yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile birlikte 'Grup Gündoğarken'i kuran İlhan Şeşen, "Sen Benim Şarkılarımsın", "Ellerimde Çiçekler", "Ankara'dan Abim Geldi", "Aşk Layık olanda Kalmalı", "Rüzgar" gibi unutulmaz eserlere imza attı.

İlhan Şeşen için bugün Caddebostan Kültür Merkezi'nde veda töreni düzenlendi.Törene törene ailesi, yeğenleri Burhan Şeşen ve Gökhan Şeşen, Kenan Doğulu, Sunay Akın, Cem Özer, Yonca Lodi, Müjgan Ferhan Şensoy, Erol Evgin, Talat Bulut, Ferdi Akarnur gibi birçok ünlü isim katıldı.

Sunay Akın'ın sunuculuğunu yaptığı törende kürsüye ilk olarak sanatçının çocukları Fuat ile Melis Şeşen çıktı.

Fuat Şeşen "Tedavisi boyunca başta Prof. Dr. Recep Demirağ ve Prof. Dr. Nedim Turan başta olmak üzere bizden bilgilerini esirgemeyen bütün doktorlarına, hemşirelere ve hastane çalışanlarına, 5 yıllık zorlu süreçte onu hiç yalnız bırakmayan bütün çalışma arkadaşlarına, yakınlarına, dostlarına ve bugün burada olan, olmayan tüm sevenlerine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZİ BİR ARADA GÖRDÜĞÜNE ÇOK SEVİNMİŞTİ"

Melis Şeşen "En son hepimizi bir arada gördüğüne çok sevinmişti... Bir tek şunu söylebilirim herhalde. Hayalinin peşinden koşmuş insanlardan bir tanesi. En saygı duyduğum şey bu. Hayalinin peşinden koşacak cesareti vardı. Ona şahit olmak çok güzel bir şey tabii" ifadelerini kullandı.

İlhan Şeşen'in eski eşi Arzu Şeşen de usta ismin son dönemini "Son iki ayda neredeyse hiç görüşemedik, konuşamadık" diye özetledi.

"AMCAM ANCAK BEN ÖLDÜĞÜM ZAMAN ÖLMÜŞ OLACAK"

Usta sanatçının yeğeni Burhan Şeşen de amcasıyla binlerce kez sahneye çıktıklarını anımsatarak, "Müziğe başlamamda, hayata bakışımda o kadar büyük etkisi vardı ki. Acıbadem'deki evlerine her hafta sonu giderdim ve benim için bir abi, bir baba, yol gösteren bir öğretmendi. Amcam ancak ben öldüğüm zaman ölmüş olacak. Onun bütün şarkılarını hayatım boyunca elimizden geldiği kadar daha da fazla kitlelere tanıtmaya ve onun gibi yaşamaya, onun gibi adam olmaya devam edeceğim. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

"İLHAN ŞARKILARIYLA 100 YIL DAHA YAŞAYACAK"

Erol Evgin yakın dostuna şu sözlerle veda etti:

"Çok naif, tertemiz bir insandı. Çok erken ayrıldı aramızdan, ışıklar içinde uyusun. Hayat şarkılarda devam ediyor. Daha uzun yıllar, belki 100 yıl yaşayacak İlhan'ın şarkıları ve İlhan da yaşayacak. En son telefonda konuştuk hastalığında. Ben sevgili Ajda Pekkan'ın Adana konserine gitmiştim. Beni sahneye davet etti ve 'Sen Benim Şarkılarımsın'ı birlikte söyledik. Bir de video çekmiş, ben de İlhan'a yolladım. Çok hoşuna gitti onun üzerine telefonla konuştuk. Moral vermek istedim, çok yazık oldu."

ASANSÖRDE 15 DAKİKA KALDILAR

Buradaki törenin ardından İlhan Şeşen'in tabutu binadan çıkarılmak üzere zabıtalar eşliğinde asansöre konuldu. Meydana gelen arıza nedeniyle zabıtalar, tabutla birlikte Caddebostan Kültür Merkezi'nin asansöründe 15 dakika mahsur kaldı.

O sırada sanatçının yakınları ve sevenleri büyük bir üzüntüyle dışarıda bekledi.

ÜSKÜDAR'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Uzun çabaların ardından asansör kapısı açılarak, İlhan Şeşen'in cenazesi, cenaze namazının kılınacağı Üsküdar'daki Şakirin Camii'ne götürüldü. Ardından Karacaahmet'te toprağa verilecek.