Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'in AKP kongresi için yayımladığı mesaj tartışmalara neden oldu. RTÜK Üyesi İlhan Taşçı, Başkan Şahin'e kurumun bağımsızlığını hatırlattı.

Şahin dünkü AKP kongresi için, "AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi’nin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Adında AK, ışığında istikbal ile Türkiye yüzyılında demokrasiye ve millî iradeye güç katacak bu önemli süreçte emeği geçen herkese milletimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın’ın liderliğinde seçilen MKYK ve MYK Üyeleri ile Genel Başkan Yardımcılarını tebrik ediyor, millete hizmet yolunda mukaddes görevlerinde üstün başarılar diliyorum." mesajını paylaştı.

"SİZİN NEZDİNİZDE KIYMETİ HARBİYESİ YOK"

Taşçı, Şahin'in mesajını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

-Sayın Ebubekir Anayasanın 133. maddesi kapsamında RTÜK üyelerinin TBMM Genel Kurulunca seçilen, özerk ve tarafsız bir kamu tüzel kişiliği olduğundan hiç söz etmeyeceğim nasılsa sizin nezdinizde kıymeti harbiyesi yok!

"TÜM PARTİLERİN KONGRELERİ İÇİN AYNI HEYECANI BEKLİYORUZ"

-Yurdumuzdaki insan hakları, basın özgürlüğü, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin güçlendirilmesi için mücadele veren en küçüğünden iktidar adayı olan CHP’ye kadar tüm partilerin kongre/kurultayları için de sizden aynı heyecanı ve coşkuyu paylaşmanızı bekliyoruz.

Nihayetinde RTÜK Üyeleri, tüm televizyonlara olması gerektiği gibi tüm siyasi partilere de eşit mesafede olmak zorundalar. En azından yasalar ve anayasa bunu emrediyor.

Madem bir kıvancı paylaştınız AKP kongresi için diğer partiler de desteğinizden be sevincinizden yoksun kalmasınlar!