13 Şubat 2024’te Erzincan’ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni’nde siyanür liç işleminden sonra depolanan toprak yığını heyelana dönüştü. Toprak altında kalan 9 işçi hayatını kaybetti.

Evrensel Gazetesi’nden Elif Ekin Saltık’ın haberine göre; Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davayla ilgili skandal ortaya çıktı.

KENDİ SİTESİNDE YAZIYOR

Mahkemeye sunulan son bilirkişi raporunda imzası bulunan Prof. Dr. Zafir Ekmekçi’nin, faciadan sorumlu tutulan Anagold Madencilik ile ticari ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

ODTÜ’lü akademisyenlerin hazırladığı ilk rapor, faciadaki ihmalleri somut şekilde ortaya koydu ancak ikinci duruşmada mahkeme heyeti değişti ve yeni bilirkişi raporu istendi.

Dördüncü duruşmadan davaya giren ve ikinci raporda imzası olan Ekmekçi’nin kurucusu ve müdürü olduğu Hacettepe Mineral Teknolojileri Ltd. Şti.’nin sitesinde resmi referans olarak Anagold yer alıyor.

9 işçinin öldüğü madenin raporunu, madenin danışmanı Zafir Ekmekçi hazırladı.

SUÇ ALT KADEMEYE YIKILIYOR

Faciada saha-su dengesindeki kusurların örtbas edildiği asıl sorumlunun Ali Sert olduğu, Sert’in de talimatları Anagold Türkiye Müdürü Cengiz Yalçın Demirci’den aldığı belirtiliyor.

Ancak yargılamada bu isimler yerine, suçun alt düzey personellerin üzerine atılarak olayın kapatılmak istendiği ifade ediliyor.