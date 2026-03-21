İlişkilerde yaş farkının sorunlara yol açtığı yönündeki yaygın inanış, son yıllarda yapılan araştırmalarla sorgulanmaya başlandı. Elde edilen veriler, farklı yaş gruplarındaki bireylerin kurduğu ilişkilerin sanılanın aksine sağlıklı ve uzun ömürlü olabildiğini gösteriyor.

Dünya genelinde çiftlerin büyük bölümü birbirine yakın yaşlarda olsa da, en yaygın eşleşme biçimi erkeğin kadından daha büyük olduğu ilişkiler olarak öne çıkıyor. Küresel ortalamada partnerler arasındaki yaş farkı yaklaşık 4,2 yıl seviyesinde bulunurken, bu oran bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Kuzey Amerika ve Avrupa’da fark daha düşük seyrederken, bazı bölgelerde belirgin şekilde artabiliyor.

Uzmanlar, bu durumun arkasında hem biyolojik hem de toplumsal etkenlerin bulunduğunu belirtiyor. Evrimsel yaklaşımlar, bireylerin partner seçiminde farklı öncelikler geliştirebildiğini öne sürerken; sosyal normlar ve kültürel beklentiler de bu tercihleri şekillendiriyor.

Öte yandan toplumdaki önyargılar, özellikle yüksek yaş farkı içeren ilişkiler üzerinde baskı oluşturabiliyor. 10 yıl ve üzerindeki farklar, çevresel eleştirilere daha fazla maruz kalırken, bu durum bireylerin ilişki tercihlerini dolaylı olarak etkileyebiliyor.

Ancak akademik çalışmalar, yaş farkının tek başına belirleyici olmadığını ortaya koyuyor. Farklı ülkelerde yapılan araştırmalar, yaş farkı ile boşanma oranları arasında güçlü bir bağ bulunmadığını ve bazı durumlarda çiftlerin yaşam memnuniyetinin daha yüksek olabildiğini gösteriyor.

Bununla birlikte uzmanlar, çok büyük yaş farklarının bulunduğu ilişkilerde bazı risklerin artabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle güç dengesi ve yaşam beklentilerindeki farklılıklar, ilişki dinamiklerini zorlayabiliyor.

Genel tabloya bakıldığında ise ilişkinin başarısını belirleyen temel unsurların yaş değil; iletişim, karşılıklı saygı ve ortak değerler olduğu vurgulanıyor.