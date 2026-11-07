İlişkilerde bazı davranışlar küçük birer alışkanlık gibi görünebilir, ancak zamanla bu davranışlar partnerler arasında kırgınlığa, güvensizliğe ve uzaklaşmaya neden olabilir. Karşısındaki kişinin sözünü kesmek, duygularını önemsememek veya sürekli telefonla ilgilenmek bunlardan bazıları. Uzmanların da dikkat çektiği bu davranışlar, sağlıklı bir ilişkinin önündeki engeller arasında gösteriliyor.

Her ilişkide zaman zaman anlaşmazlık yaşanması doğal. Ancak bazı tutumların sürekli tekrarlanması, karşı tarafın kendisini değersiz hissetmesine yol açabiliyor. İşte partnerleri birbirinden uzaklaştıran ve ilişkilerde sorunlara neden olan 7 alışkanlık...

1. Karşısındaki kişinin sözünü sürekli kesmek

Birisi konuşurken sözünü kesmek, karşı tarafa değer verilmediği izlenimini yaratabilir. Özellikle bu davranış sürekli tekrarlanıyorsa iletişim zamanla yıpranır.

Konuşmasını tamamlamasına fırsat vermeden araya girmek, kişinin kendisini önemsiz hissetmesine neden olabilir. Böyle bir durumda yapılması gereken, karşı tarafı dinlemek ve sözünü kestiğinde özür dilemektir.

2. Partnerinin aklından geçenleri bilmesini beklemek

İlişkilerde en sık yapılan hatalardan biri, karşı tarafın ne düşünüldüğünü veya ne hissedildiğini kendiliğinden anlamasını beklemektir.

Uzun yıllardır birlikte olan çiftler bile birbirlerinin her düşüncesini bilemez. İnsanların beklentileri ve istekleri zamanla değişebilir. Bu nedenle sorunları konuşmak yerine partnerin kendiliğinden anlamasını beklemek, gereksiz tartışmalara yol açabilir.

Sağlıklı bir iletişim için beklentileri açıkça dile getirmek önem taşıyor.

3. Partnerinin duygularını görmezden gelmek

Bir ilişkide herkes anlaşılmak ve duygularına değer verilmesini ister. Ancak partnerin üzüntüsünü küçümsemek veya ona sürekli fazla hassas olduğunu söylemek, aradaki bağı zedeleyebilir.

Karşı tarafın hislerini önemsiz görmek, zamanla kendisini yalnız hissetmesine neden olabilir. Duyguları dinlemek ve anlamaya çalışmak, ilişkinin sağlıklı ilerlemesi açısından büyük önem taşıyor.

4. Birlikteyken sürekli telefonla ilgilenmek

Günün yorgunluğunu atmak için telefonda vakit geçirmek oldukça yaygın. Ancak bu alışkanlık, partnerle geçirilen zamanın büyük bölümünü kaplıyorsa ilişkide sorun yaratabiliyor.

Sürekli sosyal medyada gezinmek, mesajları kontrol etmek veya ekran başında vakit geçirmek, karşı tarafın kendisini ikinci planda hissetmesine neden olabilir.

Haberde Stanford Lifestyle Medicine'ın iş dışındaki günlük ekran süresine ilişkin iki saatlik önerisine de dikkat çekiliyor. Buradaki asıl mesele ise telefon kullanımının birlikte geçirilen zamanın önüne geçmesi.

5. Hatalı olduğu halde özür dilememek

Her insan hata yapabilir. Ancak yapılan hatayı kabul etmemek ve sürekli haklı olduğunu savunmak, ilişkilerde ciddi sorunlara neden olabilir.

Yanlış bir davranışın ardından sorumluluk almak yerine suçu karşı tarafa yüklemek, partnerin kendisini dinlenmemiş hissetmesine yol açar.

Samimi bir özür, tartışmayı kazanmak için değil, yaşanan kırgınlığı gidermek için önemlidir.

6. Partnerini başkalarının yanında sürekli düzeltmek

Bir kişinin hatalarını başkalarının önünde sürekli dile getirmek, ilişkide rahatsızlık yaratan davranışlardan biri.

Özellikle küçük konularda partnerini herkesin içinde düzeltmek veya onunla tartışmaya girmek, zamanla kırgınlığa dönüşebilir.

Psikolog Susan Albers'e göre biriken kızgınlık ve kırgınlık, ilişkinin sona ermesine kadar ilerleyebilir. Bu nedenle önemsiz görünen konuları herkesin önünde gündeme getirmek yerine daha uygun bir zamanı beklemek gerekiyor.

7. Sürekli geç kalmayı önemsememek

Sürekli geç kalmak, partnerin zamanına değer verilmediği izlenimini yaratabilir. Özellikle bu durum alışkanlık haline geldiyse karşı taraf kendisini öncelikli görmeyebilir.

Geç kalmak yalnızca bekleyen kişiyi rahatsız etmekle kalmaz, planların aksamasına da neden olur. Üstelik bu davranışın sürekli tekrarlanması, ilişkide biriken kırgınlıkları artırabilir.

Bu nedenle buluşmalara zamanında hazırlanmak ve karşı tarafın zamanına saygı göstermek, sağlıklı bir ilişkinin önemli parçalarından biridir.