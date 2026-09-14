Duygusal zekâ, kişinin hem kendi duygularını yönetmesinde hem de çevresindeki insanların hislerini anlamasında önemli rol oynuyor. Psikologlara göre duygusal zekâdaki eksiklik, özellikle günlük ilişkilerde tekrar eden bazı davranışlarla kendini belli ediyor.

Küçük olaylara büyük tepkiler vermek

Düşük duygusal zekânın en belirgin işaretlerinden biri, duyguları kontrol etmekte zorlanmak. Bu kişiler basit bir yanlış anlaşılma karşısında bile hızla öfkelenebilir, savunmaya geçebilir veya düşünmeden tepki verebilir. Bu durum, sorunların sakin biçimde konuşulmasını zorlaştırıyor.

Konuşmayı sürekli kendine çevirmek

Karşısındaki kişiyi dinlemek yerine sohbeti sürekli kendi deneyimlerine getirmek de dikkat çeken davranışlardan biri. Psikologlar, başkalarının yaşadıklarına ve duygularına yeterince alan bırakmamanın empati eksikliğine işaret edebileceğini belirtiyor.

Kişisel sınırları göz ardı etmek

Uygunsuz sorular sormak, istenmeyen tavsiyelerde bulunmak veya karşıdaki kişinin rahatsızlığını önemsememek de düşük duygusal zekânın göstergeleri arasında yer alıyor. Üstelik yapılan davranışın ardından “şaka yaptım” diyerek sorumluluktan kaçmak, sınır ihlalini daha da belirgin hale getiriyor.

Hataların sorumluluğunu başkalarına yüklemek

Kendi hatasını kabul etmekte zorlanmak da önemli bir işaret. Psikologlara göre bu kişiler başarısızlık veya çatışma yaşandığında sorumluluğu partnerine, çalışma arkadaşlarına ya da koşullara yüklemeye daha yatkın olabiliyor. Bu yaklaşım, kişinin kendi davranışlarından ders çıkarmasını engelliyor.

Eleştiriye ve değişime kapalı olmak

Düşük duygusal zekânın bir diğer göstergesi ise kendi düşüncelerinin kesinlikle doğru olduğuna inanmak. Yapıcı eleştiriyi kişisel saldırı olarak görmek, farklı fikirlere direnmek ve davranışlarını değiştirmeyi reddetmek bu durumun öne çıkan belirtileri arasında bulunuyor.

Psikologlara göre duygusal zekâ doğuştan belirlenmiş ve değiştirilemez bir özellik değil. Kişinin kendi davranışlarını sorgulaması, duygularını tanımayı öğrenmesi ve empati becerisini geliştirmesi, zaman içinde duygusal zekânın güçlenmesine katkı sağlayabiliyor.